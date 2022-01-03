Два українські банки тестують торгівлю акціями

Monobank та Альфа-Банк у своїх додатках розпочали бета-тестування купівлі акцій на фондовому ринку.



Тестування поки що закрито. Наприклад, розділ "Інвестиції" у додатку "Альфа-Банку" доступний для 7 тисяч

користувачів, каже голова рітейлу Ольга Філіппенко.

На скріншоті видно, що користувачі, що беруть участь у тестуванні, можуть купити акції Apple, Microsoft, Visa, Amazon, Сoca Cola, PayPal та інших іноземних компаній.

18 грудня 2022 року про тестування нової функції також повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський. Купити акції поки що

можуть лише співробітники проекту.

Monobank планував запустити розділ Акції у програмі восени 2021 року, але переговори з американським брокером не були успішними, тому запуск перенесли на перший квартал 2022 року.



Нагадаємо, українцям дозволили купувати акції світових компаній у лютому 2018 року. До цього цінні папери, розміщені зарубіжних біржах, могли купувати лише великі інвестори. Торгівля акціями в Україні має здійснюватись через компанію-брокера, яка має відповідну ліцензію. Поки що невідомо, які компанії стануть посередниками між Monobank чи Альфа-Банк та покупцями акцій.