Два корвети класу Ada для Збройних сил України

14:10 29 липня Київ, Україна

До кінця 2023 року буде здано в експлуатацію перший корвет, побудований в Туреччині за спец. замовленням для України. Початок будівництва кораблів повинні оголосити у вересні.

У Туреччині будують два корвети класу Ada для Збройних сил України, пише у вівторок, 27 липня, Український мілітарний портал.

Відзначається, що контракт був укладений в грудні минулого року.

Уточнюється, що на 2021 рік передбачено на фінансування проєкту 3,8 млрд гривень.

Очікується, що перше судно буде побудоване до кінця 2023 року.