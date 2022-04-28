До кінця 2023 року буде здано в експлуатацію перший корвет, побудований в Туреччині за спец. замовленням для України. Початок будівництва кораблів повинні оголосити у вересні.
У Туреччині будують два корвети класу Ada для Збройних сил України, пише у вівторок, 27 липня, Український мілітарний портал.
Відзначається, що контракт був укладений в грудні минулого року.
Уточнюється, що на 2021 рік передбачено на фінансування проєкту 3,8 млрд гривень.
Очікується, що перше судно буде побудоване до кінця 2023 року.
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