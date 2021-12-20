Дубілета, Яценка і Бичихіну підозрюють в шахрайстві

НАБУ має низку підозр щодо діяльності Олександра Дубілета. Ексглаву ПриватБанку разом з першим заступником голови правління Володимиром Яценком і першою заступницею голови правління компанії «Інгосстрах» Оленою Бичихіною підозрюють в здійсненні кредитних махінацій. Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова озвучила втрати банку після діяльності трьох осіб - близько 8 млрд гривень.

Як відомо, ПриватБанк був націоналізований в 2016-му році, до цього посаду голови правління обіймав Олександр Дубілет. За даними детективів НАБУ, ексглава правління і два топменеджери перед звільненням організували злочинну схему виведення більш ніж 8 мільярдів гривень з рахунків банку. Операцію провернули шляхом здійснення фіктивного кредитування юридичної особи, пов'язаної з банком.

«Посадові особи ПриватБанку прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і коштами цього ж банку. Технічно керівництвом в цьому випадку було прийнято рішення про заміну боржника: замість вищезазначених іноземних товариств віддавати борги ПриватБанку тепер повинна була пов'язана з банком фірма Claresholm Marketing LTD», - пояснила генпрокурорка в Фейсбук.

«Ціна питання» склала 314,9 млн доларів США або 8,2 млрд грн (за курсом Нацбанку України в 2016-му році).