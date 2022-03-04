ДТЕК повертає «Добропіллявугілля» державі

Енергетична компанія ДТЕК Ріната Ахметова повертає державі раніше орендовані шахти державної компанії «Добропіллявугілля». Пресслужба компанії оголосила, що з Кабінетом Міністрів було досягнуто компромісу в розірванні договорів.

Компанія увійде до складу нового акціонерного товариства, створюваного за участю ПАТ «Центренерго» і державних вугледобувних підприємств. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Кабміну. Згідно з планом заходів, що пропонуються до розпорядження уряду, Фонд держмайна до 7 жовтня 2020 року має вжити заходів щодо розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу.

Міненерго та Фонд держмайна повинні завершити процедуру повернення вугледобувної компанії в держвласність до 25 січня 2021 року.

У документі також зазначено, що ДТЕК зобов'язаний погасити заборгованість по орендній платі та пені за весь термін дії договору оренди, забезпечити компенсацію амортизаційного фонду і відмовитися від права на отримання компенсацій.

У січні 2011 року ДТЕК Ріната Ахметова підписав з ФДМУ договір оренди цілісного майнового комплексу держпідприємства "Добропіллявугілля" на 49 років.