ДТЕК інвестує в поновлювані джерела енергії та енергоефективність

Основою промислового і економічного розвитку будь-якої країни є енергетика. У сучасних реаліях кліматичної кризи розвиток галузі має бути направлений на ефективне використання природних ресурсів. Нова стратегія ДТЕК передбачає збільшення виробництва електроенергії з поновлюваних джерел, надання комплексних послуг з енергоефективності та освітні проєкти з розвитку в Україні культури раціонального споживання енергоресурсів. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час дискусії "Європейський зелений курс - очікування і можливості: з точки зору влади і бізнесу", повідомляє пресслужба компанії.

Дискусія була організована Глобальним договором ООН в Україні та відбулася в рамках саміту сталого бізнесу.

"Стратегія ДТЕК - це про відповідальність за майбутнє покоління. У виробництві електроенергії ДТЕК буде збільшувати інвестиції в поновлювані джерела енергії. У споживанні електроенергії ми надаємо комплексні послуги з енергоефективності, які допомагають всім категоріям споживачів підвищити ефективність її використання. У сфері освіти за підтримки ДТЕК в тисячах шкіл по всій країні реалізуються проєкти по вихованню культури раціонального споживання енергоресурсів. Це той необхідний базис, без якого неможливо досягти успіху в трансформації як окремо взятого бізнесу, так і країни в цілому", - зазначив Сахарук.

За його словами, в 2020 році група ДТЕК інвестувала 3,2 млрд грн в сталий розвиток і перерахувала 21 млрд грн податків до державних бюджетів усіх рівнів.

"Це наш внесок, як відповідального бізнесу, в розвиток суспільства", - додав виконавчий директор ДТЕК.

У групі ДТЕК повідомили, що вона інвестувала $1,2 млрд в розвиток "зеленої" енергетики, що дозволило побудувати у вітро- та сонячній генерації 1 ГВт потужностей.