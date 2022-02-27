ДТЕК готова розглядати продаж деяких своїх ТЕС і шахт

10:27 01 червень Київ, Україна

Україна все впевненіше переходить на використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Як заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, компанія не виключає в майбутньому продаж деяких теплоелектростанцій і вугільних шахт з урахуванням переходу компанії на зелену енергетику до 2040 р. в рамках Європейського зеленого курсу. Він позначив це, як ймовірність в майбутньому, і за умови згоди кредиторів.

«Нам теж потрібен орієнтир держави, її ставлення до вугільної галузі. І ми будемо дотримуватися цих орієнтирів. Сьогодні, як я вже сказав, ми робимо основну ставку на розвиток зеленої генерації як виробника електроенергії. Зараз ми готові розглядати продаж наших електростанцій і вугільних шахт. Але всі ці трансформації ми будемо робити відповідно до стратегії держави і з урахуванням всіх соціальних питань», - зазначив Максим Тимченко.

Як приклад Тимченко привів закриття двох шахт «ДТЕК Павлоградвугілля» в поточному році через вичерпання запасів, при цьому компанія працевлаштувала всіх співробітників. Він зазначив, що трансформація вугільних регіонів (ред. - відмова від вугільної генерації) повинна проводитися з продуманою і добре розробленою дорожньою картою, з урахуванням соціальних і економічних особливостей.

«ДТЕК Енерго» оперує 8 з 13 теплоелектростанцій України. Як відзначили в компанії, з 23 реконструйованих енергоблоків в Україні - 21 енергоблок на ТЕС «ДТЕК Енерго», де був або побудований, або реконструйований електрофільтр. В оновлення обладнання компанія інвестувала понад 28 млрд гривень за останні 8 років. Раніше ДТЕК заявляла, що планує до 2040 стати вуглецево-нейтральною.

Нагадаємо, що теплоелектростанції ДТЕК Енерго скоротили викиди забруднюючих речовин на 58% за останні 8 років.