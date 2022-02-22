ДТЕК буде будувати в Миколаївській області Тилігульську ВЕС

Як повідомила пресслужба ДТЕК, в Миколаївській області планується велике будівництво нового енергооб'єкта. За інформацією служби, ДТЕК уклав договір про взаємовигідну співпрацю з Миколаївською обласною радою та Миколаївською обласною державною адміністрацією. Підписаний сторонами меморандум сприятиме економічному та соціальному розвитку області завдяки будівництву Тилігульської вітроелектростанції (ВЕС).

"Відновлення економічного зростання та реалізація проєктів, спрямованих на сталий розвиток, сьогодні - це спільна відповідальність бізнесу і влади", - заявили в компанії.

Мета меморандуму - зміцнення співробітництва між владою і бізнесом, аналіз найбільш актуальних питань соціально-економічного розвитку Миколаївської області, а також реалізація програм екологічного та соціального партнерства в регіоні.

"Цим меморандумом ми підтверджуємо прагнення об'єднати зусилля місцевих органів державної влади, місцевого самоврядування та соціально відповідального бізнесу з метою побудови ефективного діалогу в першу чергу для розвитку Миколаївської області та поліпшення життя суспільства. Адже поява нового інвестора - це забезпечення додаткових податкових надходжень до бюджету і створення додаткових робочих місць, що сприятиме більш комфортному рівню життя в суспільстві", - зазначив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

Глава Миколаївської облради Ганна Замазеєва додала, що залучення інвестицій і поява нових масштабних проєктів є головними важелями розвитку регіону.

"Один з напрямків нашої співпраці з ДТЕК - соціальне партнерство на територіях майбутньої вітростанції - в Коблевській і Березанській об'єднаних територіальних громадах. Першочергові соціальні проєкти, які будуть реалізовані, стосуються реконструкції системи опалення та газопостачання Березанської центральної районної лікарні, ремонту фельдшерського пункту в селі Анатолівка і реконструкції систем водопостачання в селах Краснопілля і Анатолівка", - підкреслила вона.

Тилігульська ВЕС почне генерацію електроенергії вже в 2022 році, в регіоні буде створено кілька сотень тимчасових і десятки постійних робочих місць, повідомили в ДТЕК.

"Меморандум про співпрацю і будівництво нових потужностей Тилігульської ВЕС створює нові можливості для регіонального розвитку, оздоровлення економічного і соціального середовища. На національному та європейському рівні цей проєкт - крок до зменшення екологічного навантаження і внесок у виконання Україною зобов'язань по боротьбі з глобальною зміною клімату", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Інвестиції в будівництво складуть 18 млрд грн. Потужність проєкту Тилігульської ВЕС - 500 МВт, що буде сприяти скороченню викидів СО2 на 2 млн тонн щорічно.