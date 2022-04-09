Дотації аграрному сектору: реальні цифри

Український уряд виділив фінансові дотації аграрному сектору. Згідно з даними, в листопаді вони отримали 45,6% від запланованого бюджету.
У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України розповіли про стан виконання програми державної підтримки аграріїв в 2020 році.
Отже, станом на 2 листопада аграріям фактично спрямовані бюджетні кошти через уповноважені банки і Укрдержфонд обсягом 1 млрд 825 млн грн (45,6% від затвердженого річного обсягу асигнувань).
З них
- на державну підтримку розвитку тваринництва і перероблення сільськогосподарської продукції - 0870000 грн,
- фінансову підтримку розвитку фермерських господарств - 77420000 грн,
- часткову компенсацію вартості с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва - 986 300 000 грн,
- фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів - 761 750 000 грн.
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