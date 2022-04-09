Дотації аграрному сектору: реальні цифри

18:00 13 листопада Київ, Україна

Український уряд виділив фінансові дотації аграрному сектору. Згідно з даними, в листопаді вони отримали 45,6% від запланованого бюджету.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України розповіли про стан виконання програми державної підтримки аграріїв в 2020 році.

Фото: Господдержка фермерства - 1 млрд 825 млн грн

Отже, станом на 2 листопада аграріям фактично спрямовані бюджетні кошти через уповноважені банки і Укрдержфонд обсягом 1 млрд 825 млн грн (45,6% від затвердженого річного обсягу асигнувань).

З них

  • на державну підтримку розвитку тваринництва і перероблення сільськогосподарської продукції - 0870000 грн,
  • фінансову підтримку розвитку фермерських господарств - 77420000 грн,
  • часткову компенсацію вартості с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва - 986 300 000 грн,
  • фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів - 761 750 000 грн.