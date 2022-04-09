Дотації аграрному сектору: реальні цифри

Український уряд виділив фінансові дотації аграрному сектору. Згідно з даними, в листопаді вони отримали 45,6% від запланованого бюджету.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України розповіли про стан виконання програми державної підтримки аграріїв в 2020 році.

Отже, станом на 2 листопада аграріям фактично спрямовані бюджетні кошти через уповноважені банки і Укрдержфонд обсягом 1 млрд 825 млн грн (45,6% від затвердженого річного обсягу асигнувань).

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