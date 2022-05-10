«Доступні кредити 5-7-9%» видали 14,5 млрд гривень

Пресслужба Міністерства фінансів України заявила про роботу програми «Доступні кредити 5-7-9%». Згідно з даними, від запуску програми українські підприємці вже скористалися можливістю оформити кредитів на 14,5 млрд гривень.

Протягом останнього тижня були отримані кредити (275 пакетів, загальна сума понад 520 млн грн), які стали рефінансуванням попередньо отриманих позик. Також майже 3 мільярди було отримано на капітальні інвестиції, а ще майже 2 - як антикризові кредити під 3 відсотки річних.

Раніше повідомлялося про те, чим небезпечні швидкі онлайн-кредити. На гачок вигідних пропозицій потрапляють не тільки нерозумні студенти, яким хочеться отримати новенький гаджет або розважитися, а й навчені досвідом українці, які потрапили в складні життєві обставини. Тим часом МФО, за словами юристів, які працюють за законом і не приховують, що плата за миттєве володіння грошима буде високою.