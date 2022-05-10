«Доступні кредити 5-7-9%» видали 14,5 млрд гривень

14:00 08 грудня Київ, Україна

Пресслужба Міністерства фінансів України заявила про роботу програми «Доступні кредити 5-7-9%». Згідно з даними, від запуску програми українські підприємці вже скористалися можливістю оформити кредитів на 14,5 млрд гривень.

Фото: За 1 неделю украинцам выдали кредитов на 520 млн гривен

Протягом останнього тижня були отримані кредити (275 пакетів, загальна сума понад 520 млн грн), які стали рефінансуванням попередньо отриманих позик. Також майже 3 мільярди було отримано на капітальні інвестиції, а ще майже 2 - як антикризові кредити під 3 відсотки річних.

Раніше повідомлялося про те, чим небезпечні швидкі онлайн-кредити. На гачок вигідних пропозицій потрапляють не тільки нерозумні студенти, яким хочеться отримати новенький гаджет або розважитися, а й навчені досвідом українці, які потрапили в складні життєві обставини. Тим часом МФО, за словами юристів, які працюють за законом і не приховують, що плата за миттєве володіння грошима буде високою.