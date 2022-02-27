Дорожні компанії "Укравтодору" отримали за рік понад 100 мільйонів збитків

Як стало відомо з фінансового звіту Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") за 12 місяців 2020 року, чисті збитки підпорядкованих "Укравтодору" дорожніх компаній в сумі склали 116,5 млн грн. Такими є результати аналізу виконання фінплану, який провели експерти проєкту "Марлін".

"Укравтодору" підпорядковуються 23 підприємства. Середня кількість працевлаштованих осіб протягом року склала 15 383 людини. Загальні витрати на оплату праці досягли 1,9 млрд грн.

На запит щодо вжитих заходів для скорочення збитку дорожніх компаній, в "Укравтодорі" відповіли про активізацію співпраці із замовниками на роботи на дорогах місцевого значення та виконання робіт виключно в межах фінансування.

З листопада 2019 до травня 2021 року головою "Укравтодору" був Олександр Кубраков, якого нещодавно призначили міністром інфраструктури.