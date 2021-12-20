Донецька область на другому місці за обсягом прямих іноземних інвестицій

Як Донбас використовує бізнес-дипломатію для популяризації області та її економічного розвитку, який триває, незважаючи на восьмий рік війни, – розповів голова Донецької області Павло Кириленко на Другому щорічному форумі Ukraine Invest “Make in UA”, який відбувся у Києві.
Форум зібрав понад п'ять тисяч слухачів та близько півсотні спікерів, серед яких представники уряду, бізнесу, міжнародні експерти.
Донбас веде активну зовнішньоекономічну діяльність. Область посідає друге місце серед інших областей України за обсягом прямих іноземних інвестицій. Понад 80 відсотків із них надходять із європейських країн — Німеччини, Великобританії, Нідерландів і прямують у промисловість, переважно, переробну.
Серед товарів, що йдуть на експорт, поки що переважає промислова продукція, але ми взяли курс на диверсифікацію економіки та поступово змінюємо цю ситуацію: вже активно експортуються вироби з кераміки, фрукти, ігристі вина тощо. Географія зовнішньої торгівлі підприємств області розширюється, і, окрім країн Євросоюзу, все частіше налагоджуються зв'язки із країнами Азії та Америки.
Форум зібрав понад п'ять тисяч слухачів та близько півсотні спікерів, серед яких представники уряду, бізнесу, міжнародні експерти.
Донбас веде активну зовнішньоекономічну діяльність. Область посідає друге місце серед інших областей України за обсягом прямих іноземних інвестицій. Понад 80 відсотків із них надходять із європейських країн — Німеччини, Великобританії, Нідерландів і прямують у промисловість, переважно, переробну.
Серед товарів, що йдуть на експорт, поки що переважає промислова продукція, але ми взяли курс на диверсифікацію економіки та поступово змінюємо цю ситуацію: вже активно експортуються вироби з кераміки, фрукти, ігристі вина тощо. Географія зовнішньої торгівлі підприємств області розширюється, і, окрім країн Євросоюзу, все частіше налагоджуються зв'язки із країнами Азії та Америки.
ДонОДА запустила інвестиційний портал Донбасу Do invest. Це новий сучасний інформаційний простір для взаємодії бізнесу, інвесторів, влади та громадськості. Фактично інтерактивна узагальнена база ресурсів, що відкриває додаткові можливості співпраці.
Щоб показати Європі та світу, на Донбасі розробили маркетингову стратегію та новий бренд області, який підкреслює та розкриває потенціал мирного регіону та вже представили свої напрацювання у цьому напрямку дипломатичним колам 13 країн Європи та Азії. В цей час спостерігається пожвавлення інтересу інвесторів до реалізації в галузі масштабних інвестпроєктів, зокрема, будівництва заводу з виробництва кальцинованої соди потужністю 600 тисяч тонн на рік, а також будівництва вітрової електростанції потужністю 800 МВт.
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