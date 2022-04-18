Домашні СЕС принесли киянам 10 млн гривень

Протягом року в Києві домогосподарства, які самостійно виробляють електроенергію для своїх потреб, а надлишок продають в мережу, згенерували 2,6 млн кВт · год чистої енергії. За продану в мережу електроенергію заробили 10 млн грн, які клієнтам сплатив постачальник електроенергії YASNO (ТОВ «Київські енергетичні послуги»), повідомляє пресслужба.

За останній рік в столиці додалося 29 нових таких домогосподарств, а всього в Києві їх тепер 207. Домашні сонячні електростанції виробляють електроенергію на власні потреби, а надлишок продають в мережу за «зеленим» тарифом, встановленим державою.

Більше виробників «зеленої» енергії в домогосподарствах Києво-Святошинського району - 344, Броварського - 263 і Бориспільського - 235. За інформацією Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, за шість місяців 2020 домогосподарства встановили більш ніж 25,6 тис. СЕС загальною потужністю 658 МВт.

Київська область входить в 5 лідерів, де спостерігається найбільша кількість СЕС в приватних домогосподарствах. Так, у Дніпропетровській обл. - 3398, Тернопільській обл. - 2200, Київській обл. - 2082, Івано-Франківській обл. - 1900 і Закарпатській обл. - 1600.