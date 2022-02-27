Частка IT-компаній може вирости в загальному ВВП

15:04 05 жовтень Київ, Україна

IT-індустрія в Україні не розвинена повною мірою. Зараз в загальному ВВП на частку айті-компаній припадає лише 3-4%. Однак прем'єр-міністр Федоров заявив, що цю частку можливо підняти до 10%.

Міністерство цифрової трансформації ставить за мету довести частку IT і креативних індустрій до 10% у ВВП з нинішніх 3-4%. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на презентації нових цифрових продуктів Diia Summit в Києві.

"Наша мета - це збільшити частку IT і креативної індустрії у ВВП України до 10%. Сьогодні це 3-4%", - сказав він.

Крім цього, Федоров виділив наступні три головні завдання Міністерства:

оцифрування в найближчі два роки 100% державних послуг;

покриття 95% транспортної інфраструктури і населених пунктів якісним інтернетом;

залучення мільйонів українців до Програми розвитку цифрових навичок.

За словами Федорова, Міністерство цифрової трансформації поставило також за мету зробити Україну однією з трьох кращих країн світу за відкритістю даних.