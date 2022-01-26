Довгостроковий контракт УЗ з Метінвест-Шиппінгом приніс недоотримання прибутку більш ніж у 1 млрд гривень

14:18 26 січень Київ, Україна

Понад мільярд гривень недоотримала Укрзалізниця у 2021 році через довгострокові контракти з компанією «Метінвест-Шиппінг», що входить до холдингу СКМ. Такого висновку дійшла тимчасова слідча комісія Верховної Ради, проаналізувавши фінальний звіт компанії.



На початку минулого року держкомпанія за результатами аукціону уклала з "Метінвест-Шиппінгом" довгостроковий договір про організацію перевезень вантажів. І зобов'язалася надати компанії у використання свої вагони. Проте така угода, як з'ясувала перевірка, містила корупційні ризики. Адже виявилося, що вартість послуг була занижена – становила 480 грн на добу за стартової ставки – 800 грн на добу.



Комісія підрахувала, що Укрзалізниця, лобіюючи інтереси Метінвесту, лише за вересень недоотримала 87,6 мільйона гривень. При цьому загальна сума недоотриманих доходів тільки за лютий-грудень 2021 року може становити понад мільярд гривень. Тому комісія рекомендує наглядовій раді компанії терміново скасувати довгострокові трирічні договори, за якими держкомпанія недоотримує прибутки з лютого 2021 року.



ТСК також рекомендувала правоохоронним органам ініціювати розслідування фактів заподіяння економічної шкоди перевізнику.