Борги "Укренерго" перед "Київтеплоенерго"

Госпсуд Києва задовольнив клопотання Київтеплоенерго проти Укренерго на погашення боргів перед виробниками електроенергії.
Господарський суд Києва частково задовольнив позов комунального підприємства "Київтеплоенерго" до "Укренерго". Суд постановив стягнути з відповідача 76 млн грн заборгованості за куплену у КП електроенергію з метою врегулювання небалансів в період з вересня 2020 року по березень 2021 року, повідомляє Finbalance.
Борги "Укренерго" перед виробниками електроенергії за послуги на балансуючому ринку становлять близько 11,5 млрд грн, в тому числі 2,2 млрд грн - перед ДТЕК Ріната Ахметова.
На балансуючому ринку оператор системи передачі "Укренерго" здійснює купівлю та продаж електрики для балансування обсягів попиту і пропозиції електроенергії в межах поточної доби. Також компанія забезпечує купівлю та продаж ресурсу з метою врегулювання небалансів.
Збиток "Укренерго" за другий квартал цього року склав 3,42 млрд грн, а за перший квартал - було 3,73 млрд грн прибутку. За минулий рік збитки держкомпанії досягли 27,5 млрд грн.
Варто відзначити про позов "Київтеплоенерго" до "Укренерго" на 887 млн грн за роботу на балансуючому ринку в опалювальний сезон.
Нагадаємо, рішенням від 15 липня Госпсуд Києва частково задовольнив позов "ДТЕК Східенерго" до "Укренерго". Суд вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 633 млн грн заборгованості. А 5 липня цей же суд частково задовольнив позов "ДТЕК Дніпроенерго" до "Укренерго" і вирішив стягнути з відповідача 399,4 млн грн заборгованості.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі