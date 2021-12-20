Борги банків "Фінанси та кредит" і Дельта Банку (Київ) виставлені на торги

Пул активів неплатоспроможних банків "Фінанси та кредит" і "Дельта Банк» (Київ) були виставлені на торги. Стартова ціна виставлених на продаж активів становить 1,66 млрд грн. Торги відбудуться на американській торговельній площадці The Debt Exchange Inc. (DebtX, Делавер). За інформацією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), торги відбудуться 20 липня по голландської моделі аукціону (на пониження ціни).

За інформацією прес-служби ФГВФО, до складу пулу увійшли дев'ять кредитів юросіб, частина з яких знаходиться в заставі НБУ. Загальна сума заборгованості за кредитними договорами становить 8,8 млрд грн, середня прострочення по кредитах - чотири роки.

Відзначається, що за всіма кредитними договорами тривають судові справи, по п'яти кредитами відкриті виробництва Державною виконавчою службою, по восьми позиками - кримінальні справи. Основні об'єкти застави по кредитах в складі пулу - кілька цілісних майнових комплексів загальною площею 511 392,63 кв. м, в Полтавській області, зокрема, автозавод з виробництва великовантажних автомобілів і завод з виробництва пневматичної гальмівної апаратури для автотранспортних засобів. ФГВФО підкреслив, що на продаж виставлені саме права вимоги за кредитами, тобто борги, а не безпосередньо об'єкти нерухомості, підприємства або майно в заставу за цими позиками.

Дельта Банк заснований в 2006 році. Його найбільшими акціонерами на початку 2015 року були Микола Лагун (70,6059%) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%). Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року з розміром загальних активів Дельта Банк займав 4-е місце (60,303 млрд грн) серед 158 банків, що діяли на той момент банків. НБУ 17 вересня 2015 року прийняв рішення про віднесення банку "Фінанси та Кредит" в категорію неплатоспроможних. На момент прийняття цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в 97,67% акцій.