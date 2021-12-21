Борги «АвтоКрАЗ» виставлять за 332,3 млн гривень

Борги заводу «АвтоКрАЗ» виставлені на електронний аукціон від Фонду гарантування вкладів фізосіб. Йдеться про активи, які перебувають в банках, що проходять стадії ліквідації - «Дельта банк» і «Фінанси і кредит». Згідно з даними, дисконт на борги заводу становить 97%.

За інформацією пресслужби Фонду, торги заплановані на 11 травня в електронній системі Prozorro.Продажі. Активи неодноразово виставляли на продаж, але їх ніхто так і не придбав. Початкова ціна лота - 332,3 млн грн.

Відомо, що в пул потрапили 9 кредитів юросіб, в заставі за якими - кілька майнових комплексів площею понад 511 тисяч квадратних метрів на Полтавщині. Серед активів - завод з виробництва великовантажних автомобілів і завод з виробництва пневматичної гальмівної апаратури для транспортних засобів.

Загальна заборгованість за активами в складі пулу - 10,6 млрд гривень.

Йдеться про борг групи «АвтоКрАЗ» Костянтина Жеваго.