Доповідь МЕА підняла ціни на нафту

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) сприяло зростанню цін на нафту. Здійснивши публікацію доповіді про становище запасів нафти в світі, МЕА сприяло збільшенню розцінок на ранкових п'ятничних торгах.

Станом на 12.55 EEST ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,21%, до 72,67 долара за барель, липневі ф'ючерси на WTI дорожчали на 0,21%, до 70,41 долара за барель. Вранці нафта обох марок дешевшала на 0,3%. Інвестори оцінюють дані, представлені в червневому звіті МЕА. Так, агентство зберегло прогноз по світовому попиту на нафту в 2021 році, очікує його зростання на 5,4 мільйона барелів на добу. Крім того, МЕА зазначає, що попит перевищить рівень до пандемії до кінця 2022 року.

Раніше в четвер ціни на нафту різко знизилися після даних про те, що США зняли санкції з трьох фізичних осіб, в тому числі керівників Іранської національної нафтової компанії, і двох компаній, раніше причетних до торгівлі нафтою. Трейдери побоюються додаткової пропозиції з Ірану.

При цьому аналітики Commerzbank, думку яких наводить газета Wall Street Journal, відзначили, що, незважаючи на короткочасне зниження, ринок "повністю сфокусований на відновлення попиту". Кількість вакцинованого населення в світі поступово зростає, і деякі країни знімають обмеження на пересування.