Доходи українців за 2020 рік - реальні цифри

08:45 01 жовтень Київ, Україна

Згідно з даними Державної служби статистики, доходи українців у другому кварталі 2020 року склали 867,5 млрд грн. У першому - 874,4 млрд грн.

"Доходи населення в IІ кварталі 2020р. становили 867,5 млрд грн, витрати - 865,6 млрд грн, приріст заощаджень - 1,9 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що наявний дохід у розрахунку на одну людину становив 15 566 грн (у другому кварталі 2019р. - 16 345 грн).

У першому кварталі цього року доходи населення склали 874,4 млрд грн, витрати - 935,5 млрд грн, заощадження українців скоротилися на 61,1 млрд грн.

"Доходи населення в I кварталі 2020 склали 874,4 млрд грн, витрати - 935,5 млрд грн, зменшення заощаджень - 61,1 млрд грн", - повідомляє Держстат.

Повідомляється, що наявний дохід у розрахунку на одну людину становив 16 055 грн (в I кварталі 2019 -14598 грн).

Також в січні-березні цього року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року номінальні доходи населення зросли на 7,3%. Крім того, реальні доходи населення, визначені з урахуванням цінового фактора, в першому кварталі 2020 збільшилися на 6,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Відзначається, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.