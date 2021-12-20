Дохід Президента США за минулий рік склав понад $ 400 млн

Президента США Дональд Трамп, як законослухняний громадянин теж декларує свої доходи. Ознайомитися з фінансовим станом свого президента може будь-який американець. Так, недавно всі доходи Трампа за 2019 рік стали надбанням публічного огляду. Фінансові документи, що містять перелік джерел доходів і їх суми, опублікувало Управління з питань етики при уряді США.

Відзначається, що список джерел доходів Трампа розмістився на 78 сторінках документа.

Так, в минулому році американський лідер, серед іншого, заробив $ 21,4 млн завдяки своєму курорту Мар-а-Лаго в штаті Флорида. Також прибуток в $ 40,5 млн приніс готель у Вашингтоні.

Крім того, курорт Trump National Doral Miami приніс Трампу $ 77,2 млн, а гольф-клуб в Бедмінстере штату Нью-Джерсі - $ 17,7 млн.

Всього, за підрахунками газети, глава Білого дому заробив не менше $ 446 млн за рік.

Нагадаємо, раніше в липні Верховний суд США наказав, що Трамп повинен передати податкові декларації прокурору Нью-Йорка Сайрус Венс, щоб той визначив, чи замішаний президент США у відмиванні грошей і незаконному використанні службових повноважень.

Як повідомлялося раніше, в 2018 році глава Білого дому заробив не менше 420 мільйонів доларів.