Видобуток бурштину на Рівненщині легалізують

Як повідомив вчора на сторінці в Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, вперше в області були проведені аукціони з продажу спеціальних дозволів на право легального видобутку бурштину.

Коваль зазначає, що ще в червні були виставлені на аукціон на сайті Prozorro дві ділянки площею до 10 га в Сарненському районі.

У першому аукціоні взяли участь чотири фірми, а вже в другому - шість.

"Вже 17 липня відбулися онлайн-торги. Результат перевершив всі наші очікування. Початкова ціна першої ділянки була 319,6 тис. грн. А під час аукціону зросла майже в 40 разів і склала 12 млн 630 тис. Грн. Друга ділянка стартував з 333,2 тис. Грн. А купили його за 29 млн грн, що в 90 разів більше ", - підкреслив Коваль.

Він також уточнив, що переможці аукціону отримали спеціальні дозволи на п'ять років, які дають право проводити геологічне вивчення та подальшу видобуток бурштину на зазначених ділянках.

Раніше повідомлялося, що в Рівненській області вилучили унікальний бурштин на 1,2 млн грн. Серед вилученого є камені, які важать більше кілограма і мають історичну цінність. Ціна такого каменю на "чорному" ринку починається від $ 10 тисяч.