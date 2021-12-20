Видобуток бурштину на Рівненщині легалізують

Як повідомив вчора на сторінці в Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, вперше в області були проведені аукціони з продажу спеціальних дозволів на право легального видобутку бурштину.
Коваль зазначає, що ще в червні були виставлені на аукціон на сайті Prozorro дві ділянки площею до 10 га в Сарненському районі.
У першому аукціоні взяли участь чотири фірми, а вже в другому - шість.
Він також уточнив, що переможці аукціону отримали спеціальні дозволи на п'ять років, які дають право проводити геологічне вивчення та подальшу видобуток бурштину на зазначених ділянках.
Раніше повідомлялося, що в Рівненській області вилучили унікальний бурштин на 1,2 млн грн. Серед вилученого є камені, які важать більше кілограма і мають історичну цінність. Ціна такого каменю на "чорному" ринку починається від $ 10 тисяч.
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