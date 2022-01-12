"Дніпровагонмаш" скоротив у 2020 році реалізацію вагонів у 2,4 раза

10:01 28 квітень Київ, Україна

Далеко не найкращі часи переживає українське вагонобудування. Флагман галузі, АТ "Дніпровагонмаш" (ДВМ), за звітний рік скоротив реалізацію вантажних вагонів у 2,4 раза. За повідомленням Центру транспортних стратегій (ЦТС), це велике вагонобудівне підприємство України, контрольоване фінансово-промисловою групою "ТАС", у 2020 році реалізувало 825 вантажних вагонів, що менше, ніж роком раніше, коли було реалізовано 1944 одиниці.

Згідно з оприлюдненою в НКЦПФР фінансовою звітністю підприємства, виробництво вагонів за минулий рік скоротилося ще більше - в 2,6 раза, до 784 одиниць, або на 957,4 млн грн.

Середньореалізаційна ціна вагона склала 1,22 млн грн.

Завод поставив на експорт 7,3% реалізованих вагонів на суму 73,1 млн грн.

Частка вагонів ДВМ в загальному обсязі виробництва вантажних вагонів в Україні склала 26%.

Серед українських клієнтів підприємства - "ТАС-Логістик", "ОТП-Лізинг", "Укртранслізинг".

Нагадаємо, ЦТС писав, що "Дніпровагонмаш" у 2020 році, за попередніми даними, отримав консолідований чистий збиток у розмірі 165,48 млн грн, тоді як у 2019 році консолідований чистий прибуток становив 334,25 млн грн.