«Дніпроспецсталь» зберіг показники, незважаючи на кризу

Запорізький завод «Дніпроспецсталь» є одним з наймасштабніших підприємств на півдні України. Кількість його виробітку останнім часом була низькою, проте колективу вдалося зберегти показники, незважаючи на кризу.

Металургійний завод «Дніпроспецсталь» в січні-вересні 2020 зберіг випуск прокату на рівні відповідного періоду минулого року - 113 тис. т.

Виплавка сталі за дев'ять місяців трохи виросла в порівнянні з січнем-вереснем 2019 - до 165 тис. т. У вересні «Дніпроспецсталь» виготовив 13 тис. т прокату і 20 тис. т сталі.

«Дніпроспецсталь» - єдиний в Україні виробник сортової нержавіючої сталі. Завод випускає сортовий прокат і поковки із нержавіючої, інструментальної, швидкорізальної, підшипникової, конструкційної сталі, а також з жароміцних сплавів на основі нікелю. Компанія експортує продукцію в 60 країн світу.

Нагадаємо, що метзавод «Дніпроспецсталь» за підсумками 2019 скоротив виробництво сталі на 11,2% в порівнянні з 2018-им - до 219,3 тис. т, прокату - на 6,4%, до 152,2 тис. т. Вже в січні 2020 року тенденція спаду продовжилася: виробництво сталі зменшилось на 2,7% - до 14,1 тис. т, прокату - на 5,5%, до 10,8 тис. т.