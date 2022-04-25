Для українського бізнесу запропонують кредити

В Україні хочуть відкрити новий Фонд гарантування кредитів. Новий інструмент допоможе українському бізнесу бути не тільки конкурентоспроможним на іноземному ринку, але і бути енергоефективним всередині країни.
Фонд гарантування кредитів створений для підтримки фінансування промислової енергоефективності (IEE). Відомо, що допомога в створенні Фонду надавалася Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) за підтримки Глобального екологічного фонду.
Так, реалізовувати програму в Україні буде Укргазбанк за підтримки національних бенефіціарів.
Енергоефективність та застосування нових технологій - пріоритетні напрямки для фінансування, зазначив керівник проєкту. Він запевнив, що в Укргазбанку, який безпосередньо буде працювати з програмою в Україні, є всі інструменти для виконання цієї програми.
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