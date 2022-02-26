Для ПриватБанку обрали нового голову правління

Як повідомила 27 травня пресслужба банку, в результаті конкурсного відбору на посаду керівника Наглядова рада державного ПриватБанку обрала Герхарда Бьоша.

Відзначається, що Бьош вступить на посаду після схвалення його кандидатури Національним банком України.

За даними пресслужби, новий керівник призначений за результатами конкурсного відбору. Він має великий досвід в питаннях трансформації банків, зокрема, їхньої приватизації.

Як відомо, Герхард Бьош з 2004 по 2006 рік очолював Департамент всесвітнього казначейства і ринків в Райффайзен Центральбанк, потім чотири роки обіймав посаду першого заступника голови правління. З 2010 року Бьош був першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль.

Нагадаємо, в квітні глава НБУ Кирило Шевченко розповів про плани регулятора продати ПриватБанк. Процес його націоналізації почнеться тоді, коли реальний ВВП України буде рости протягом двох кварталів поспіль, заявили в Нацбанку.