Для карантинних виплат виділили фінансування

Міністерство соціальної політики розповіло про продовження фінансування українських підприємців і працівників підприємств, які постраждали під час карантину. Наймані працівники, які подавали заяви про свої збитки за карантин лютий-травень 2021 року, обов'язково отримають грошову допомогу після виділення додаткових коштів.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду, виплати були проведені по 339 939 заявах, по кожному було виплачено 8000 гривень, загальна сума склала 2,7 млрд грн.

Як відомо, 30 березня Верховна Рада підтримала закон про карантинні виплати 8000 ФОПам. На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців і найманих працівників уряд направив 1,4 млрд гривень. 9 квітня в Україні почав діяти закон про виплати ФОПам «карантинних» 8000 гривень. Заявки на отримання 8000 гривень компенсації почали приймати 19 квітня.

Згодом Кабінет Міністрів опублікував перелік груп підприємців, які зможуть отримати «карантинну» допомогу. 31 травня уряд виділив ще 1,4 млрд гривень на карантинну допомогу підприємцям.

У пресслужбі Мінекономіки повідомили, що фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники з «червоних» зон зможуть отримати по 8000 протягом десяти днів після заповнення заявки.