Детінізація ріелторської діяльності скасовується

09:05 07 серпень Київ, Україна

Народні депутати запропонували вивести діяльність ріелторів з тіні. Був зареєстрований законопроект №3618, згідно з яким населення України мало право здійснювати купівлю і продаж нерухомості тільки за участю ріелторів.

Урядовий комітет не підтримав проект закону «Про ріелторську діяльність».

У Кабінеті міністрів України нагадали, що ініціатори закону пропонували внести зміни, згідно з якими ріелторські послуги зможуть надавати лише професійні брокери і агенти, а прості українці не зможуть свою нерухомість просто здавати в оренду або продати.

У законі також пропонувалося прописати норми - надавати ексклюзивні права професійних учасників ринку, вносити інформацію про угоди до реєстру. Без відповідного запису в реєстрі, власник не зможе розпоряджатися своїм майном, а нотаріуси не зможуть оглянути угоду купівлі-продажу.

Парламентський комітет рекомендував Верховній Раді прийняти закон за основу.