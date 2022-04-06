Депутати встановили розмір податку на гральний бізнес - правки до законопроєкту 2713Д

Вчора народні депутати нарешті затвердили зміни, які необхідно було внести в податкові ставки з грального бізнесу. Так, в парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики затвердили текст законопроєкту 2713Д.

У законопроєкті прописано податок в разі виграшу. Фізична особа звільняється від податкової ставки в разі, якщо її приз - не більше 8 розмірів мінімальної заробітної плати. На цей момент - трохи більше 48 тисяч гривень.

Єдина ставка податку введена на рівні 10% для всіх закладів подібного роду. При цьому був виключений присутній раніше пункт про те, що будуть збільшуватися ліцензійні збори. Раніше говорили про те, що такі збори будуть збільшені аж до моменту введення загальнонаціональної системи моніторингу.