Справу про визнання недійсною націоналізації «ПриватБанку» закрито

Схоже, що в справі про визнання акта націоналізації найбільш скандально відомого банку поставлена крапка. Як повідомили в Національному банку України (НБУ), вчора, 2 червня, Господарський суд Києва закрив справу про визнання недійсною націоналізації "ПриватБанку", позов за якою подавав колишній глава правління "ПриватБанку", колишній міноритарний акціонер Олександр Дубілет. Про це поінформував Національний банк України (НБУ).

Дубілет, якого підозрюють в розтраті коштів "ПриватБанку" перед його націоналізацією в 2016 році, подавав до суду на сам банк, Міністерство фінансів і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Нацбанк і Кабінет Міністрів виступали в ролі третіх осіб.

"Національний банк вітає законне і обґрунтоване рішення суду", - заявив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Він пояснив, що суд відмовив Дубілету в зв'язку з застосуванням закону, згідно з яким "єдиний спосіб захисту прав осіб, які є або були учасниками банку, - відшкодування збитку в грошовій формі".

Григорчук також нагадав, що після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку "держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку і такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника".