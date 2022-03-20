Дефіцитна професія 2021 року - аналітика PricewaterhouseCoopers (PwC)

Компанія PricewaterhouseCoopers (PwC) провела дослідження і визначила саму дефіцитну професію в світі - фахівець з кібербезпеки. Згідно з даними, більшість світових компаній планує в наступному році збільшити штат цих фахівців.

Значна частина компаній - 51% в світі планує збільшувати штат співробітників в області кібербезпеки.

«В умовах пандемії коронавірусу багатьом організаціям довелося переглянути і переосмислити стратегії забезпечення кібербезпеки», - зазначив партнер, керівник практики з кібербезпеки і безперервності бізнесу PwC в Росії Віталій Соколов. Він додав, що майже всі учасники опитування (96%) заявили про готовність це зробити.

Керівник пресслужби HeadHunter Олександр Джабаров підтвердив, що в сфері кібербезпеки спостерігається зростання потреби в фахівцях. За його словами, за 2018 було відкрито більше ніж 17000 вакансій, однак з січня по жовтень 2020 року - вже майже 30 000. Він зазначив, що конкуренція в цій сфері дуже низька, одна-дві людини на місце при нормі в п'ять-шість, що говорить про гострий дефіцит.

З цим погодилася керівниця дослідницького центру SuperJob Наталія Голованова. Вона зазначила, що фахівці та керівники в сфері інформаційної безпеки сьогодні найбільш потрібні в ІТ-сфері та фінансових компаніях. Таку ж думку висловив директор з розвитку напрямку «Кібербезпека для населення» компанії «Ростелеком-Солар» Олег Сєдов. Він зазначив, що кількість цифрових сервісів, систем і об'єктів, які треба захищати від кіберзагроз, збільшується.

В опитуванні взяли участь більше трьох тисяч керівників компаній, відділів технологій та інформаційної безпеки з різних галузей. Опитування для дослідження проводилося в липні і серпні цього року.