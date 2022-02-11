Дані світової торгівлі у звіті ООН

Звіт Комісії ООН з торгівлі і розвитку висвітлив стан світової торгівлі в зв'язку з відновлювальним процесом після пандемії. За словами експертів, за I квартал 2021 року показники не тільки досягли старих цифр, але і перевищили їх.

У річному обчисленні - це 10% зростання, а ось в квартальному трохи менше - 4%. Також важливо, що за період з січня по кінець березня поточного року обсяг торгівлі став вище за докризовий рівень, що в цілому показує загальну тенденцію зростання і розвитку.

Головна причина, яка обумовила таке зростання - це показники експорту країн Східної Азії. При цьому експерти і аналітики відзначають, що якщо торгівля товарами вже відновилася, то послуги поки помітно відстають. Це можна пов'язати з локдаунами, які оголошувалися в багатьох країнах.

Раніше повідомлялося, що процес відновлення стартував ще в грудні 2020 року. Поступово йшло нарощування обсягів.