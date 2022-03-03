Данія відкликала виданий Польщі дозвіл на будівництво газопроводу Baltic Pipe

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Вчора, 3 червня, оператор транспортної системи королівства Данії Energinet повідомив про те, що Апеляційна рада з питань навколишнього середовища і харчових продуктів Данії відкликала свій раніше виданий дозвіл на будівництво газопроводу Baltic Pipe.

"12 липня 2019 року данське управління з охорони навколишнього середовища видало екологічний дозвіл на будівництво Baltic Pipe. 31 травня 2021 року Апеляційна рада з питань навколишнього середовища і харчових продуктів відмовила у видачі дозволу", - йдеться в заяві.

Підставою для такого рішення стало те, що агентство з охорони навколишнього середовища недостатньо вивчило питання про захист дикої природи при прокладанні трубопроводу. Тепер доведеться призупинити будівництво Baltic Pipe на невизначений термін.

Заступниця директора та керівник відділу будівельних проєктів Energinet Маріан Кааг, в свою чергу, заявила, що такий проєкт "не може не створювати незручностей" через свій масштаб.

«Але ми повністю віддані мінімізації впливу як на людей, так і на природу, а також забезпеченню хороших умов для охоронюваних видів під час і після будівництва Baltic Pipe», - додала вона.

Нагадаємо, 4 травня 2020 року в Польщі дали старт будівництву Baltic Pipe. Про це оголосив по національному ТБ президент країни Анджей Дуда. Він підкреслив, що в результаті газ зможе отримувати і Україна.

Проєкт Baltic Pipe передбачає три етапи: з'єднання норвезьких і данських систем передачі газу, розширення інфраструктури Данії, а також будівництво труби Baltic Pipe, яка з'єднає Польщу та Данію по дну Балтійського моря. Планована потужність газопроводу - 10 млрд кубометрів на рік. Завершити будівництво Польща планувала до 1 жовтня 2022 року.

Вартість проєкту становить понад 1,5 млрд євро, з яких майже 267 млн становлять кошти Єврокомісії.