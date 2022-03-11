Цифрова валюта: банки впроваджують фіноперації з нею

Цифрова валюта скоро стане повноцінним учасником грошових операцій. Тестові операції запускають найбільші банки - Банк Франції і Швейцарський національний банк. У відомствах почався період співробітництва з консорціумом приватних компаній. Це може привести до повноцінного використання цифрової валюти при «гуртових» операціях.

Центробанки двох країн співпрацюють з групою BIS Innovation Hub і коаліцією партнерів, очолюваною корпорацією Accenture, в яку входять Credit Suisse, Natixis, R3, SIX Digital Exchange і UBS. Ініціатива, названа Project Jura, дозволить оцінити потенційні переваги і виклики, пов'язані з впровадженням на ринок CBDC при здійсненні транскордонних платежів і використанні цифрових фінансових інструментів в цілому.

В ході експерименту будуть використовуватися цифрові версії євро і швейцарського франка і тестуватиметься французька платформа технологій розподіленого реєстру (DLT). Транзакції будуть здійснюватися між банками Франції і Швейцарії.

Варто пам'ятати, що всі витрати з допомогою «державних» цифрових валют на відміну від Bitcoin і їм подібних легко відслідковуються протягом всього часу їхнього обігу. Зокрема, це може створити великі проблеми для всього сектора тіньової економіки, включаючи малий і мікробізнес.

За словами члена ради керуючих Швейцарського національного банку Андреа М. Машлера (Andréa M Maechler), «для центральних банків необхідно залишатися в курсі технологічних розробок. Швейцарський національний банк уже досліджує регулювання токенізованих гуртових CBDC -активи в рамках проєкту Project Helvetia. Ми сподіваємося масштабувати результати цього аналізу в транскордонний контекст, беручи участь в цій захопливій ініціативі».