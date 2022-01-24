Що змінилося в IT-сфері за 2021 рік – дослідження

15:39 24 січень Київ, Україна

Асоціація IT Ukraine оприлюднила щорічний звіт про стан IT-сфери за 2021 рік.



У ході дослідження використали відкриті дані та інформацію з державних реєстрів, а також опитували 98 українських IT-компаній.



Відповідно до дослідження:



За 2021 рік українська IT-галузь зросла на 36%, а кількість фахівців збільшилася з 244 тисяч до 285 тисяч. Тобто за останні три роки галузь виросла більш ніж удвічі за показниками експорту та більш ніж наполовину за кількістю фахівців.

Типовий український IT-працівник має вищу технічну освіту, володіє англійською не нижче Intermediate, а також має 2 і більше років досвіду роботи. Загалом рівень освіти українських фахівців відповідає рівню освіченості фахівців із розвинених країн (47 місце між ОАЕ та Італією за рейтингом освіченості ООН).

Більшість IT-компаній (87%) переглянули заробітну плату у 2021 році та планують переглядати її щорічно. Найчастіше зарплату переглядають у квітні та жовтні. Зарплати очікувано вищі за середню.

Зараз українські виші готують 16-17 тисяч випускників-бакалаврів на рік, але, за прогнозами IT Ukraine, ця кількість зросте до 23 тисяч у 2025 році. У той самий час студенти втрачають інтерес до магістратури: туди йдуть трохи більше половини тих, що закінчили бакалаврат (54% у 2020 році).

Зростає попит на неформальну та корпоративну освіту. Зокрема, працевлаштування світчерів стає нормою на українському ринку: 82% компаній вже наймають або планують наймати людей, які прийшли в IT з інших професій, а половина роботодавців готова покликати на співбесіду фахівців, які мають досвід роботи у суміжних сферах.