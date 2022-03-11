ПП «ОККО-Бізнес Контракт» винне державі 136 тис. грн

Здійснивши на торгах змову, ПП «ОККО-Бізнес Контракт» потрапило під підозру і тепер, програвши суд, зобов'язане заплатити державі штраф. Сума виплати становить 136 тисяч гривень.

У 2017 році Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України довело участь ПП «ОККО-Бізнес Контракт» та ТОВ «Поділлянафтозбут» в змові на торгах із закупівлі палива Міжнародним аеропортом «Львів» на 2,9 млн грн (рішення № 5 г/к). Серед доказів, якими ТВ доводило змову, були:

низка схожих елементів в пропозиціях конкурсних торгів;

одні й ті ж сертифікати відповідності на паливо;

довідки з одного банку;

фінансово-господарські зв'язки;

зв'язаність засновників через ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

В 2014-2016 роках одним з найбільших постачальників ТОВ «Поділлянафтозбут» було ПП «ОККО-Бізнес Контракт».

Своїми діями ПП «ОККО-Бізнес Контракт» та ТОВ «Поділлянафтозбут» усунули між собою конкуренцію і змагальність, і тому порушили право ДП "Міжнародний аеропорт «Львів»" на отримання економічно вигідної ціни на паливо.

«ОККО-Бізнес Контракт» отримало штраф 68 тис. грн і не погодилося з цим рішенням. Господарський суд Львова за позовом «ОККО-Бізнес Контракт» визнав недійсним рішення ТВ АМКУ, однак, апеляційна інстанція і Верховний Суд, навпаки, підтримали позицію ТВ АМКУ, відзначивши, що відсутні законні підстави для визнання такого рішення недійсним.

На початку 2020 року, так і не дочекавшись сплати штрафу, Львівське обласне ТБ АМКУ (на сьогодні - Західне міжобласне ТВ АМКУ) звернулося з позовом до «ОККО-Бізнес Контракт» про стягнення накладеного в 2017 році штрафу і додатково ще і нарахованої пені - 68 тис. грн.

Суди першої та апеляційної інстанції підтримали позицію АМКУ, ухвалили рішення про стягнення з підприємства коштів і відзначили, що ні у визначений законом термін, ні станом на момент розгляду цієї справи в судовому порядку, штраф, накладений на «ОККО-Бізнес Контракт», сплачений не був.

Тепер компанія зобов'язана заплатити не тільки штраф, але і нараховану з 13.09.2017 по 18.11.2017 (67 днів) пеню, - в загальному 136 тис. грн.