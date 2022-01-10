Чистий прибуток Криворізького ЗРК у 2020 році зріс на 7,1%

З хорошими показниками, попри коронакризу, закінчив 2020 рік Криворізький залізорудний комбінат (КЗРК). Чистий прибуток комбінату за звітний рік склав 1,7 млрд грн, що на 7,1% більше, ніж за 2019 рік.

На річних зборах акціонерів, які відбудуться 28 квітня, планується затвердити річні звіти про діяльність підприємства в 2013-2020 роки, прийняти рішення про розподіл прибутку товариства (за підсумками роботи в 2013-2020 рр.), в тому числі про виплату дивідендів.

Також акціонери планують прийняти рішення про зміну типу товариства з ПАТ на ПрАТ, внести зміни до статуту, провести кадрові перестановки в наглядовій раді, ревізійній комісії і правлінні.

Станом на кінець 2020 року нерозподілений прибуток підприємства склав 8,9 млрд грн. З них 8,8 млрд грн планується направити на виплату дивідендів.

За підсумками 2020 року КЗРК знизив випуск товарної залізної руди підземного видобутку на 13,3% в порівнянні з 2019 роком - до 3,81 млн т.

Криворізький залізорудний комбінат є найбільшим виробником агломераційної руди в Україні. Велика частина продукції експортується в країни Східної Європи.

В структуру підприємства входять 4 шахти. Балансові запаси складають 210 млн т багатих залізних руд з середнім вмістом заліза в породі 58,6%.