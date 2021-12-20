«Чорне золото» дешевшає: свіжі зведення на 03 серпня 2020

12:29 03 серпень Київ, Україна

За даними на 03 серпня 2020 року вартість нафти починає стрімко повзти вниз. Це обумовлено перестраховкою виробників, які побоюються, що попит на сировину може значно знизиться на тлі загострення пандемії коронавируса. Одночасно з цим країни, що входять в ОПЕК + починають збільшувати кількість видобутку «чорного золота».

Станом на 8:37 жовтневі ф'ючерси на північноморську нафтову суміш Brent подешевшали на $ 0,13 до попереднього закриття до $ 43,39 за барель, вересневі ф'ючерси на західно-техаський сорт WTI - на $ 0,21 до $ 40,06 за барель.

Як відзначає аналітик ІК «ВЕЛЕС Капітал" Олена Кожухова, «ціни на нафту помірно знижуються після підвищення в п'ятницю». «З серпня вступають в силу нові квоти по обмеженню нафтовидобутку ОПЕК +, які тепер складають 7,7 млн барелів на день замість 9,7 млн барелів на день. В цілому обстановка на ринку поки стабільна, а п'ятничні дані Baker Hughes показали зниження числа нафтових бурових установок в США минулого тижня з 181 до 180 одиниць », - йдеться в огляді експерта.

При цьому аналітик ІАЦ «Альпарі» Владислав Антонов вказує, що «факторами впливу залишаються невизначеність перспектив попиту і очікуване збільшення пропозиції країнами ОПЕК +». «Картель планує збільшити пропозицію на ринку на 2 млн барелів на добу з серпня», - пояснює експерт.

Таким чином, додає керівник аналітичного департаменту AMarkets Артем Дєєв, «побоювання за перспективи світового економічного зростання, а також збільшення видобутку країнами ОПЕК + змушують задуматися: чи зможе ринок зберегти відновну динаміку?».

Нагадаємо також, що з початку нинішнього року по світовому нафтовому ринку прокотилися кілька хвиль падіння цін на «чорне золото». Негативна ситуація була викликана цілому комплексом чинників: загальним надвиробництвом сировини, різким падінням попиту на тлі стрімкого поширення коронавирусной інфекції COVID-19 (11 березня було оголошено про пандемію) і побоюваннями з приводу її впливу на глобальну економіку, а також розвалом угоди ОПЕК + (офіційно з 1 квітня, але фактично після безрезультатних переговорів країн-нафтовиробників на зустрічі 6 березня в Відні).