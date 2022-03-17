«Чорна п'ятниця» в карантин

«Чорна п'ятниця» очікується в Україні з 23 по 29 листопада. Основний її формат буде проходити в онлайн-режимі, оскільки магазини і багато закладів будуть закриті у зв'язку із загостренням захворюваності.

Через карантин розпродажі в цьому році будуть відбуватися в основному онлайн. Деякі інтернет-магазини вже анонсують знижки на різні категорії товарів. Найпопулярнішими стали:

телевізори з підтримкою 4K і 6K роздільної здатності, а також ігрові приставки та геймпади до них;

девайси для "розумного будинку";

професійні камери;

акустичні системи для дому;

персональний транспорт.

Але знижки будуть практично у всіх нішах ринку.

Онлайн-формат розпродажів дасть можливість уникнути всього неприємного, що було в звичайних покупках. Перш за все, це черги, натовпи людей і батли за товари. Знижки залучали море покупців, і в умовах пандемії такий натовп був би просто небезпечним для здоров'я. Тому Чорна п'ятниця в листопаді більшою мірою торкнеться інтернет-магазинів.

Онлайн-покупки зручніші ще й тим, що не доведеться їхати на інший кінець міста, щоб дістатися до потрібного магазину. Громадським транспортом користуватися взагалі не доведеться. Виняток - момент, коли потрібно буде забирати товар з сервісу доставлення. Але наявність кур'єрських служб і поштоматів вирішують цю проблему.

Як мінімум 50% інтернет-магазинів вже готові запропонувати клієнтам додаткові бонуси. Перш за все, це кешбек, який можна витратити на оплату подальших покупок. Також, можна оформити розстрочку з щомісячними платежами. Робити це за допомогою смартфона або ноутбука набагато зручніше.

Для того, щоб покупець міг з'ясувати всі подробиці про товар, в інтернет-магазинах працюватимуть служби підтримки. Спеціально на період акцій інтернет-магазини вже збільшують кількість операторів онлайн-чатів.