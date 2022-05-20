«Чорна п'ятниця» 2020 в Україні була рекордною

Компанія GfK Ukraine провела дослідження на тему розпродажів в Україні - особливо актуально це було після «Чорної п'ятниці» і «Кіберпонеділка». Згідно з даними, продажі були успішніші на 28%. В Україні було продано товару на 6,6 млрд гривень.

«Продажі під час двотижневого періоду акцій склали 10% від продажів техніки в 2020 році», - йдеться в пресрелізі компанії.

Згідно з ним, в натуральних показниках техніки було продано на 8,5% більше - 966 тис. одиниць. GfK Ukraine зазначає, що онлайн українці придбали 30% товару (в грн). У порівнянні з минулим роком онлайн-продажі зросли на 73%, тоді як традиційні покупки офлайн показали більш скромне зростання - 16%.

Однією з ймовірних причин є те, що інтернет-магазини пропонували більше знижок: майже половина їхнього товару була знижена в ціні на 10% і більше. В цілому, згідно з дослідженням компанії, тільки 7% техніки (переважно малої побутової) було продано зі знижкою більше 20%, а зі знижкою понад 10% - 36%.

«Особливо популярними виявилися роботи-пилососи, телевізори і посудомийні машини - продажі цих груп товарів зросли найбільше, якщо порівнювати із середнім тижнем поточного року», - повідомила GfK Ukraine.

Компанія відзначила, що найбільше щодо торішніх показників зросли продажі IT-сектора - на 70% в грошовому вираженні.