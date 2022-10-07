Черкасиобленерго подав до суду на підприємство Фірташа

Холдинг Ostchem Дмитра Фірташа отримав повістку в суд для вирішення питання про банкрутство. Йдеться про визнання ПрАТ "Азот" (Черкаси) неліквідним, оскільки у компанії є невиплачений борг в розмірі 9 млрд грн. У Державному реєстрі судових справ уже є справа від Черкасиобленерго №925/288/21.

"З огляду на необхідність вирішення питання проблемної заборгованості, що виникла внаслідок невиконання Азотом своїх зобов'язань перед компанією на підставі договору про постачання електричної енергії від 24 травня 2005 року, Черкасиобленерго звернулося до Господарського суду Черкаської області з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство", - йдеться в заяві Черкасиобленерго.

У поданій заяві Черкасиобленерго просить суд визнати компанію кредитором Азоту на суму 1,86 млрд грн. Також Черкасиобленерго в лютому подало позови до госпсуду Черкаської області до Азоту про стягнення заборгованості за штрафними санкціями на суму 371 млн грн через невиплату основного боргу.

В Черкасиобленерго вказують, що Азот є найбільшим боржником компанії. Раніше Черкасиобленерго і Азот уклали низку мирових угод про схеми погашення заборгованості.

"Однак, дію цих мирових угод було зупинено з ініціативи Фонду держмайна. Більш того, в 2020 році Фонд заблокував реалізацію нових домовленостей з Азотом, згідно з якими щомісячна сума виплат по боргу з боку боржника збільшувалася до 14 млн грн на місяць в перші два роки, і до 20 млн грн щомісяця в наступні два роки", - йдеться в заяві компанії.

Також керівництво Черкасиобленерго заявляє про незадовільну роботу Державної виконавчої служби при стягненні заборгованості з Азоту. Тому компанія 3 березня найняла приватну колекторську фірму для стягнення 700 млн грн боргів з Азоту.