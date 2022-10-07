Черкасиобленерго подав до суду на підприємство Фірташа

Холдинг Ostchem Дмитра Фірташа отримав повістку в суд для вирішення питання про банкрутство. Йдеться про визнання ПрАТ "Азот" (Черкаси) неліквідним, оскільки у компанії є невиплачений борг в розмірі 9 млрд грн. У Державному реєстрі судових справ уже є справа від Черкасиобленерго №925/288/21.
У поданій заяві Черкасиобленерго просить суд визнати компанію кредитором Азоту на суму 1,86 млрд грн. Також Черкасиобленерго в лютому подало позови до госпсуду Черкаської області до Азоту про стягнення заборгованості за штрафними санкціями на суму 371 млн грн через невиплату основного боргу.
В Черкасиобленерго вказують, що Азот є найбільшим боржником компанії. Раніше Черкасиобленерго і Азот уклали низку мирових угод про схеми погашення заборгованості.
Також керівництво Черкасиобленерго заявляє про незадовільну роботу Державної виконавчої служби при стягненні заборгованості з Азоту. Тому компанія 3 березня найняла приватну колекторську фірму для стягнення 700 млн грн боргів з Азоту.
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