Через тиждень 300 тонн кавунів прибудуть до Києва

Ось уже не перший рік по Дніпру пливе «солодка баржа». Стало доброю традицією відправляти сотні тонн добірних кавунів, вирощених в херсонських степах, в багатолюдний Київ. В цьому році, незважаючи на затяжну і холодну весну, з баштанів Херсонщини в столицю відправлено 300 тонн великих кавунів сорту Талісман.
Як розповіли фермери, "торішніх цін вже не буде. Через весняних заморозків кавуни пересівали і витрати збільшилися вдвічі".
Зазначено, що в цьому році херсонські кавуни мають ще й культурно-туристичну місію. Більшість з них мають наклейки з QR-кодом, за яким можна дізнатися не тільки про походження кавунів, а й про цікаві факти про Херсонщину.
Кавуни будуть продаватися в мережі продуктових супермаркетів Сільпо.
Нагадаємо, в середині липня експерти спрогнозували, якими будуть ціни на кавуни в Україні.
Також повідомлялося, що в цьому році банан став найдоступнішим фруктом в Україні. Головною причиною такої ситуації стала холодна весна.
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