Через тиждень 300 тонн кавунів прибудуть до Києва

Ось уже не перший рік по Дніпру пливе «солодка баржа». Стало доброю традицією відправляти сотні тонн добірних кавунів, вирощених в херсонських степах, в багатолюдний Київ. В цьому році, незважаючи на затяжну і холодну весну, з баштанів Херсонщини в столицю відправлено 300 тонн великих кавунів сорту Талісман.

"Подорожувати Дніпром кавуни будуть приблизно тиждень ... До терміналу в Переяславі-Хмельницькому баржа з кавунами прибуде 21 серпня. А в київських супермаркетах ці кавуни з'являться традиційно напередодні Дня Незалежності ", - обіцяє постачальник.

Як розповіли фермери, "торішніх цін вже не буде. Через весняних заморозків кавуни пересівали і витрати збільшилися вдвічі".

"Якщо в минулому році в цей час, коли ми відправляли баржу, ціна була в рамках 1,20-1,50, то сьогодні купити кавун на херсонських полях оптом можна в районі 2,50-3 грн. Все витратні частини і ось він виходить в мережах Києва та великих міст в районі 10 грн ", - говорить фермер Олександр Мусієнко.

Зазначено, що в цьому році херсонські кавуни мають ще й культурно-туристичну місію. Більшість з них мають наклейки з QR-кодом, за яким можна дізнатися не тільки про походження кавунів, а й про цікаві факти про Херсонщину.

Кавуни будуть продаватися в мережі продуктових супермаркетів Сільпо.

Нагадаємо, в середині липня експерти спрогнозували, якими будуть ціни на кавуни в Україні.

Також повідомлялося, що в цьому році банан став найдоступнішим фруктом в Україні. Головною причиною такої ситуації стала холодна весна.