Приватні пивоварні закриють свої заклади

Через карантин і коронакрізіса, багато ресторанні мережі закривають свої заклади. Це стосується і крафтового пивоварень. За словами директора Гуцульської крафтового пивоварні «Курча» Олександра Шаталов, компанія також планує закриття 20-25 відсотків закладів. Він уточнює, що крафтовікі йдуть на такий крок, тому що немає можливості прийти до домовленості з орендодавцями про відстрочку платежів і зниження орендної плати.

«Влада могли б і вплинути якось на відносини між орендодавцем та орендарем в період карантину», - сказав він.

Зараз йдуть переговори з питання плати оренди приміщень, однак останнє слово орендодавці зможуть сказати через місяць після відкриття літніх площадок.Напомнім, що зупинка діяльності ресторанів і кафе на час карантину сильно вдарило по виробниках крафтового продуктів.

У той же час в Німеччині, під час карантину крафтового пиво роздавали безкоштовно, щоб воно не пропало, і його не довелося викидати.