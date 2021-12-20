Приватне інвестування дороги - проєкт «Укравтодору»

Приватне інвестування будівництва - хороша європейська практика, яка ще не впроваджувалася в нашій країні. Однак в Україні очікуються зміни і, можливо, в країні з'явиться перша приватна дорога, що з'єднує Київ зі столицями Європи.

Розробкою проєкту займеться найбільший підрядник «Укравтодору» - компанія «Автомагістраль-Південь». На даному етапі вже підписаний Меморандум про партнерство. Йдеться про будівництво автодороги Краковець - Броди - Рівне. В Укравтодорі кажуть: це повинна бути сучасна дорога європейського рівня, яка буде з'єднувати столицю України з найбільшими містами Європи. Тому планують вже найближчим часом оголосити відкритий конкурс з відбору приватного інвестора підрядника для будівництва.

Нагадаємо, в ЗМІ - Автомагістраль-Південь називають найбільшим фаворитом Укравтодору. За підсумками минулого року компанія отримала держзамовлень на 30 млрд гривень, що більше ніж 30% від загальної суми.