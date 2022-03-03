ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" виготовило 95 тис. т готового прокату

Металургійне і сталепрокатне виробництво завжди було однією з візитних карток України. В умовах пандемії це одна з промислових галузей, яка не зупиняє процесів. Так, згідно з оперативними даними, ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ, раніше - "Євраз-ДМЗ"), що входить в DCH Steel групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського, в січні-травні поточного року випустило 95 тис. тонн готового прокату, тоді як в аналогічному періоді минулого року простоювало через ремонт обладнання.

ДМЗ спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату і виробів з них.

Як повідомив представник компанії, в січні-травні поточного року виплавлено 117 тис. тонн сталі, 127 тис. тонн чавуну. У травні вироблено 23 тис. тонн прокату, 29 тис. тонн сталі, 27 тис. тонн чавуну.

У січні-травні 2020 завод простоював. Тому в 2020 році завод скоротив випуск сталі на 66% в порівнянні з 2019 роком - до 175 тис. тонн, чавуну - на 67,3%, до 160 тис. тонн, прокату на 68,4%, до 140 тис. тонн.