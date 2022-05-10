Ціни в українських супермаркетах абсолютно не відповідають розвитку економіки

14:33 06 серпня Київ, Україна





Вага - параметр, на який ми практично не звертаємо уваги, коли купуємо в супермаркеті звичні нам молоко або крупи, а виробники і раді старатися: в ті ж пляшки і коробочки вони кладуть на 20, 50, 100, а то і 200 грамів продукту менше. А ось ціна колишня або навіть вища. Чи можна боротися з цим трендом і вважати це обманом покупців, розбиралися "Вісті".



Хвиля "скорочень" Як українські виробники харчових продуктів застосовують на нас - звичайних споживачах, найхитріший маркетинговий хід. Продаючи менший обсяг продукції за тими ж цінами. Вся справа в неуважності і довірливості покупців.Вага - параметр, на який ми практично не звертаємо уваги, коли купуємо в супермаркеті звичні нам молоко або крупи, а виробники і раді старатися: в ті ж пляшки і коробочки вони кладуть на 20, 50, 100, а то і 200 грамів продукту менше. А ось ціна колишня або навіть вища. Чи можна боротися з цим трендом і вважати це обманом покупців, розбиралися "Вісті".

За радянських часів пачка сиру важила 250 г, зараз удачею буде знайти 200-грамову, а деякі виробники скоротили вагу взагалі до 180 г. Те ж зі сметаною - в маленькому стаканчику її залишилося трохи більше половини.



"Я купую внучці дитячі сирки. У моєму дитинстві вони важили рівно 100 г, тепер це 90, 85 г. Є маленькі сирки в шоколаді, там вага взагалі 35 г", - наводить приклад маркетолог Тамара Дзюба.



Молоко, кефір, йогурти, рослинна олія - замість літра отримаєте на 130 мл менше. Плитка шоколаду давно не 100 г, а 85 г. Легше стали упаковки з сипучими продуктами, соками, морозиво, торти. До речі, "Київський" від фабрики експрезидента Порошенка змарнів до 850 г ще в 2017-му, а відтоді його фабрична ціна виросла на 120 грн.



Нова хвиля "скорочень" прокотилася зовсім недавно. Найпомітніше "схудли" плавлені сирки - спочатку до 90 г, а зараз до 70-75 г. Великі упаковки сиру були по 400 г, сьогодні - 350 і ні грама більше. Стиснулися в обсязі і сири в розсолі. Ціни, на перший погляд, залишаються колишніми, але ця видимість уявна, адже щоб отримати, наприклад, 200 г плавленого сиру, тепер доведеться купити три, а не два сирки.





Даунсайзінг

Ідея скорочувати вагу або обсяг продуктів при збереженні упаковки - не нова. Вперше такий прийом в кінці 70-х застосували американські виробники, і у нього є наукова назва - шрінкфляція (від англійського shrink - скорочувати) або даунсайзінг (буквально - зменшення розміру). У деяких країнах ведеться офіційна статистика, скільки продуктів зазнали шрінкфляції. Траплялися навіть скандали. Наприклад, виробники Toblerone - шоколадок, які зазвичай продаються в дьюті-фрі, - спробували змінити їхню своєрідну форму, збільшивши відстань між "піками". Хитрість дозволила зменшити вагу батончика на 12%. Виробники запевняли: хотіли, щоб шоколад залишався доступним для споживачів, але ті не оцінили - форму і вагу шоколадки довелося повернути.



Найчастіше необхідність скорочувати вагу продуктів в упаковках пояснюють зростанням витрат, але по факту це лише спосіб замаскувати зростання цін, розрахований на неуважність і довірливість покупців.



"Коли ціна зростає, покупці відштовхуються від неї, але вони не дивляться, скільки там грамів. Наприклад, кілограмова упаковка коштує 35 грн, а 850 г - 32 грн, люди думають, що це дешевше, і беруть за 32 грн. В результаті те на те і виходить", - наводить розрахунки виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.



Тамара Дзюба звертає увагу, що ціни в Україні взагалі не відповідають розвитку економіки. "Економіка у нас падає, вона не розвивається, але ціни у нас ростуть навіть непропорційно до тієї інфляції, яка є", - розповідає вона "Вістям".

В чому причина

За словами Несміянова, коли ціни різко зростають, у виробників є декілька варіантів вирішення проблеми. "Зменшити кількість товару, знизити його якість або почати виробляти ще більш низькоякісний продукт, тобто фальсифікат. Компанії воліють йти на менший обсяг, ніж знижувати якісні характеристики продукції або робити підроблений товар", - пояснює він в коментарі "Вістям".



Якщо ж економічних причин скорочувати вагу, а значить, підвищувати ціну продукту, немає, то можна припустити, що виробники намагаються заробити, страхуючи себе від майбутніх ризиків.



У питанні даунсайзінга у виробників діє кругова порука: один починає, а решта повторюють те ж саме. "Це чисто маркетинговий хід, він працює як непрямий податок. По суті справи, це такий офіційний недовіс", - говорить Дзюба.



Проте називати даунсайзінг обманом не можна. "Якщо виробник написав чесно, то це вже вина покупця, що він не дочитав. І ніхто не зобов'язаний вказувати покупцеві на меншу вагу - вся інформація є на маркуванні", - попереджає Несміянов.



Будуть дробити на порції

Зрозуміло, що скорочувати вагу продукту до нескінченності не можна, але і тут є способи викрутитися. "Якщо немає можливості непомітно скоротити з літра або кілограма до пів кілограма, тоді робиться мініверсія продукту об'ємом в пів літра, а з неї - версія 450 г або 470 г", - викриває виробників Тамара Дзюба.



За словами Максима Несміянова, межі, до яких компанії можуть зменшувати продукт, залежать від купівельної спроможності народу.



"Вага може зменшуватися аж до однієї порції. Тут мова йде про те, до якого рівня народ буде біднішати. Якщо взагалі до ручки - ніхто нічого собі не дозволить купити, дози продуктів будуть смішні, маленькі. Крім того, існує економічна обґрунтованість знаходження компанії на ринку. Якщо вони приходять до того, що купівельна спроможність супернизька, тоді з ринку будуть іти зовсім, і з'явиться дефіцит. Тоді включиться держава і займеться держрегулюванням - це її улюблена тема. Коли повний хаос, як з бензином, вони починають думати про держрегулювання", - нагадує співрозмовник "Вістей".



"Фактично у нас скасували держрегулювання цін, тому що воно неправильно працювало, Антимонопольний комітет, держоргани щодо захисту прав споживача. Під час карантину нам обіцяли, що буде контроль, але нічого не вийшло, у нас просто повністю зламалася держава і фактично у нас правлять картелі - звичайний споживач цього не бачить", - продовжує він.



Як вплинути

На жаль, проти виробників українці безсилі і не мають від них ніякого юридичного захисту - останнє слово залишається за компаніями. Покупці на власний розсуд можуть бойкотувати нахаб, але навряд чи від цього буде сенс.



"Ніяких судових позовів їм пред'явити неможливо, можна тільки сказати: "Я не буду це купувати, цього виробника не хочу, тому що він мене обманює", але оскільки всі вчиняють точно так само, то особливого ефекту це не має", - пояснює маркетолог.



Не спрацює і рекомендація шукати менш відомі торгові марки, які заради лояльності покупців будуть випускати продукти звичної ваги.



"Якщо ви зараз підете шукати ковбасу невідомої торгової марки, то потрапите на підробку. Те ж саме стосується і сиру, і кондитерських виробів", - застерігає Максим Несміянов.



Залишається тільки бути уважнішими або просто змиритися. "Люди звикають. Прийшли, начебто пачка звичного обсягу. Подумаєш, сто грамів не вистачає - п'ять столових ложок. Або побачили пляшку олії не літрову, а 870 грамів, Що їм залишається робити? Всі інші пляшки - такі ж", - резюмує Тамара Дзюба.