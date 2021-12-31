Ціни на паливо виростуть - впливають мита на паливо з РФ

09:53 19 серпень Київ, Україна

Відповідно до думки експертів нафтогазової асоціації України країна лише погіршила своє становище, ввівши додаткові санкції на російське паливо. Вітчизняний ринок лише виросте в ціні і створить непотрібну конкуренцію.

За даними організації, повторні мита з боку Кабінету міністрів ніяк не виправлять поточну ситуацію, яка склалася на ринку. Фахівці порівняли той результат, якого вдалося досягти минулого літа, коли уряд також вводило санкції проти російського палива, що в реальності лише підвищило ціни на ресурс для українців.

«Ми бачимо, що істотного впливу на диверсифікацію джерел поставок введення мит не зробило. Зате спричинило за собою підвищення цін на ДТ і ЗВГ усіма постачальниками », - вказали в асоціації.

У відомстві пропонують інші варіанти вирішення поточної енергетичної залежності України.

По-перше, країна повинна мати власний стратегічним запасом нафти і нафтопродуктів. Також держава повинна залучати найдешевші енергоресурси і диверсифікувати поточні поставки палива. У Нафтогазовій асоціації України вважають, що потрібно провести окрему акцизну політику для того, щоб зменшити обсяги експлуатації ЗВГ і відповідно збалансувати попит на різні види палива.