Ціни на паливо виростуть - впливають мита на паливо з РФ

Відповідно до думки експертів нафтогазової асоціації України країна лише погіршила своє становище, ввівши додаткові санкції на російське паливо. Вітчизняний ринок лише виросте в ціні і створить непотрібну конкуренцію.
За даними організації, повторні мита з боку Кабінету міністрів ніяк не виправлять поточну ситуацію, яка склалася на ринку. Фахівці порівняли той результат, якого вдалося досягти минулого літа, коли уряд також вводило санкції проти російського палива, що в реальності лише підвищило ціни на ресурс для українців.
У відомстві пропонують інші варіанти вирішення поточної енергетичної залежності України.
По-перше, країна повинна мати власний стратегічним запасом нафти і нафтопродуктів. Також держава повинна залучати найдешевші енергоресурси і диверсифікувати поточні поставки палива. У Нафтогазовій асоціації України вважають, що потрібно провести окрему акцизну політику для того, щоб зменшити обсяги експлуатації ЗВГ і відповідно збалансувати попит на різні види палива.
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