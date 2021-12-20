Ціни на продукти продовжать зростати - експерти

За минулий рік вартість продуктів в Україні зросла більш ніж на 7%. Ціни продовжують зростати, а експерти складають прогнози того, що буде відбуватися на ринку харчових продуктів у найближчий рік.
Відзначається, що подорожчання багатьох продуктів спостерігалося і в минулому році. Так, через поганий врожай зростали ціни на хліб, а також на гречку і цукор, а до кінця року злетіли ціни на молочну продукцію та яйця.
Що стосується цін на продукти в цьому році, то, за словами Олега Пендзина, виконавчого директора «Економічного дискусійного клубу», прогнози можна зробити на початку літа, коли вже буде зрозуміла ситуація з новим урожаєм. За його словами, молочні продукти і м'ясо навряд чи сильно виростуть в ціні.
Крім того, зростання цін пригальмує локдаун, який регіони України один за одним вводять через захворюваність на коронавірус.
Однак, за його словами, будуть рости ціни на хліб - як і раніше на 2% в місяць.
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