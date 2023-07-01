Ціни на брухт в світі знижуються

Великі запаси брухту на складах споживачів призвели до обвалення цін на світових ринках. Тенденцію зниження вартості протягом лютого відзначили експерти на міжнародних ринках брухту та продовжують фіксувати падіння цін.
Згідно з даними аналітичного центру «Укрпрозовнішекспертиза», минулого тижня (29 січня - 5 лютого) ціни на брухт продовжували знижуватися і знаходилися в діапазоні $390-410/т CIF Туреччина. При цьому раніше котирування були на рівні $400-410/т. За підсумками січня вартість брухту впала на $50-60/т.
Крім того, в лютому ціни на брухт продовжать плавно знижуватися через великі запаси сировини на складах у споживачів, а також відсутність зростання вартості довгого прокату в близькосхідному регіоні і Туреччині, прогнозують в УПЕ.
Незважаючи на зимовий період, швидке зростання цін на брухт в минулі місяці дозволить брухтозаготівельним компаніям утримувати високу продуктивність. Як наслідок, очікується збереження підвищеної пропозиції, яка сприятиме зниженню цін на брухт на ключових ринках збуту. Прогнозний діапазон цін на лом в лютому - $370-390/т.
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