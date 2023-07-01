Ціни на брухт в світі знижуються

16:00 08 лютого Київ, Україна

Великі запаси брухту на складах споживачів призвели до обвалення цін на світових ринках. Тенденцію зниження вартості протягом лютого відзначили експерти на міжнародних ринках брухту та продовжують фіксувати падіння цін.

Згідно з даними аналітичного центру «Укрпрозовнішекспертиза», минулого тижня (29 січня - 5 лютого) ціни на брухт продовжували знижуватися і знаходилися в діапазоні $390-410/т CIF Туреччина. При цьому раніше котирування були на рівні $400-410/т. За підсумками січня вартість брухту впала на $50-60/т.

«Експортери сировини не можуть утримати котирування на тлі практично повної відсутності попиту з боку імпортерів Туреччини і Південної Кореї. До того ж ті мають в наявності достатні складські запаси. У свою чергу металурги поки не можуть зупинити падіння цін на арматуру і катанку, що змушує їх скорочувати закупівлі брухту», - відзначили експерти.

Крім того, в лютому ціни на брухт продовжать плавно знижуватися через великі запаси сировини на складах у споживачів, а також відсутність зростання вартості довгого прокату в близькосхідному регіоні і Туреччині, прогнозують в УПЕ.

Незважаючи на зимовий період, швидке зростання цін на брухт в минулі місяці дозволить брухтозаготівельним компаніям утримувати високу продуктивність. Як наслідок, очікується збереження підвищеної пропозиції, яка сприятиме зниженню цін на брухт на ключових ринках збуту. Прогнозний діапазон цін на лом в лютому - $370-390/т.