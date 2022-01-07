Цінителі кави Starbucks зможуть за кодом напою дізнатися звідки було доставлено вбрання ними зерно, в яких умовах його виростили і обсмажити

При покупці кави в магазинах Starbucks, можна отримати інформацію, звідки було доставлено зерно, в яких умовах його виростили і обсмажити.
Фермери, які постачають зерно в мережі, також зможуть відстежувати свою продукцію.
"Ми могли відслідковувати весь кави, який купуємо на будь-який фермі, протягом майже двох десятиліть", - сказала віце-президент Starbucks Мішель Бернс.
Тепер компанія почне ділитися цією інформацією зі споживачами, використовуючи технологію блокчейна Microsoft.
Уточнюється, що кавові суміші можна відстежити до країни, окремі зерна - до регіону, де їх виростили, до команди, яка доставила кави на станцію по обробці, і навіть до фермера. Фермерам для відстеження продукції не потрібні смартфони, досить зайти на сайт з ПК або ноутбука, а код вказати вручну.
"Молоде покоління все більше цікавляться тим, звідки беруться продукти харчування, які вони купують, в яких умовах їх виробляють і транспортують. Це підштовхує нас ставати більш прозорими в ланцюжках поставок, для чого вони звертаються до технологій ", - пояснили в компанії.
Раніше в американському штаті Нью-Джерсі був затриманий співробітник кав'ярні Starbucks за те, що плював в замовлені поліцейськими напої.
Такж, в американських онлайн-магазинах зріс попит на багаторазові пластикові стакани Starbucks, що спровокувало зростання цін на них.
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