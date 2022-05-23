Ціна залізної руди впала на 7,6%

Падіння ціни на залізну руду обґрунтовують тим, що в Китаї на даний період є достатні запаси сировини, але попит на ЗР залишається затребуваним.
У четвер, 18 серпня, вартість залізної руди звалилася на 7,6%, опустившись до рекордно низького показника з 24 березня 2021 року. Ф'ючерси на сировину на Даляньській товарній біржі завершили торги на позначці $134,05/т (870 китайських юанів).
В Reuters різке зниження ціни на руду пов'язують з тим, що збільшився запас сировини в китайських портах, в зв'язку з обмеженням виробництва сталі. Пекін планує зберегти обсяг виплавки на рівні не вище 2020 року.
При цьому, в консалтинговій компанії Mysteel стверджують, що запаси залізної руди в 45 портах Китаю минулого тижня збільшилися на 260 тисяч тонн, до 127 млн тонн.
"У короткостроковій перспективі попит і пропозиція на залізну руду істотно не погіршилися, ціни впали, але все ще знаходяться на високому рівні", - пишуть аналітики Huatai Futures.
Китай є найбільшим імпортером залізної руди в світі. За даними 2020 року країна наростила імпорт сировини в порівнянні з попереднім роком - на 9,5%, до 1,17 млрд тонн. У квітні КНР заявила про намір скоротити виробництво сталі в 2021 році, щоб знизити рівень викидів вуглекислого газу. Асоціація виробників чавуну і сталі Китаю закликала китайські металургійні підприємства обмежити обсяги виплавки.
Економіст Борис Кушнірук передбачає, що пікові ціни на сировину залишилися в минулому. Україні варто готуватися до істотного зниження цін на основні українські експортні товари, падіння валютного виторгу, а також ослаблення курсу гривні до 29-30 гривень за долар до кінця 2022 року.
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